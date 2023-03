La fundadora de Vente Venezuela y precandidata presidencial a la primaria de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, señaló que no está inhabilitada para ejercer cargos públicos.

«Yo no estoy inhabilitada, lo estuve durante un año para evitar que me postulara a la Asamblea Nacional, pero como no tenían nada más que conseguirme no pudieron inhabilitarme por más de un año, eso fue hace 7 años atrás», dijo durante una entrevista radial.

Machado espera medirse políticamente el próximo 22 de octubre frente a una serie de dirigentes opositores que aspiran -como ella- la presidencia de la República en el 2024.

No obstante, la líder de Vente Venezuela insiste en excluir al Consejo Nacional Electoral (CNE) de los comicios organizados por una parte de la oposición, asegurando que así, los adversos al oficialismo podrían salir triunfadores en las presidenciales del año que viene.