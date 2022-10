José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, sostuvo un encuentro este lunes, 3 de octubre, con el aspirante a la presidencia de la República, Antonio Ecarri, en el marco de Foros por el desarrollo, auspiciado por la organización política Alianza del Lápiz.

De acuerdo con el reporte de la periodista Ginette González, en Twitter, el expresidente español celebró las conversaciones que mantiene el Gobierno venezolano y EEUU, después que ambos países intercambiaran prisioneros el pasado fin de semana.

A juicio de Zapatero, dicha estrategia «ha sido la correcta».

«Yo celebro que EEUU esté dialogando con el gobierno de Venezuela, pues en el fondo es un reconocimiento del error cometido», comentó.

Sobre el acercamiento entre el Gobierno de Colombia y el ELN, Zapatero recalcó que «Venezuela puede y debe ser un país importante para que la guerrilla renuncie a la violencia».

Zapatero llega al país en medio de posibles negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, para retomar negociaciones.

Rechazo

Su visita, y el encuentro con Ecarri, fue criticada por la dirigente opositora, María Corina Machado, quien calificó al ex mandatario español como uno de los «artífices de mantener el status quo y uno de los grandes operadores del régimen».

«La visita de Zapatero obviamente es una alerta, no puede pasar bajo la mesa. Uno de los artífices de mantener el status quo, uno de los grandes operadores del régimen durante años, para lavarle la cara a Nicolás Maduro. Basta con ver con quién se reúne el señor Zapatero aquí para saber quién es quién», declaró Machado.

La opositora asegura que la visita de Zapatero en el país ya no cuenta con el peso político de antes, pues recordó que la Asamblea Nacional 2015 lo declaró «persona no grata» y, según su apreciación, «ya no le es útil a Nicolás Maduro», afirmó.