Los Orioles de Baltimore le ganaron este sábado en Boston a los Medias Rojas en un claro ejemplo de resistencia a los 23 hits y las 12 carreras que consiguieron los locales. Este resultado los deja mucho más cerca de jugar los ‘playoffs’ de las Grandes Ligas tras siete años sin hacerlo.

MEDIAS ROJAS 12-13 ORIOLES

En el gran partido del sábado en la MLB, los Orioles se llevaron el triunfo demostrando su buen momento y ampliando la racha de victorias a siete. De hecho, el domingo tendrán la oportunidad de barrer a su rival.

Si bien el viernes fueron mucho más contundentes con el 2-11, esta vez sí recibieron una clara oposición. Boston no sólo anotó 12 carreras sino que acumuló 23 hits, nueve más que el equipo que terminó llevándose la victoria. Esta es la quinta ocasión que esto sucede en toda la historia de las Grandes Ligas.

James McCann sumó dos jonrones a la victoria de los Orioles.

ÁNGELES 6-2 GUARDIANES

Un jonrón de Randal Grichuk en la octava, el decimocuarto del año para él, sentenció el triunfo de los Ángeles ante los Guardianes de Cleveland.

El dominicano José Ramírez había abierto el marcador en la primera con un jonrón y suma ya 22 en el presente curso en su cuenta particular. No fue el único ya que todas las anotaciones del partido se produjeron con vuelacercas.

GIGANTES 9-1 ROCKIES

San Francisco no le dio ninguna opción a Colorado. La igualdad vivida la noche del viernes (9-8) no asomó en ningún momento 24 horas después: los Rockies no anotaron su primera carrera hasta la séptima entrada y para entonces ya perdían por nueve de diferencia.

El trabajo de Logan Webb fue excelente desde el montículo: lanzó en seis entradas y tan solo concedió tres golpeos sin anotación.

BRAVOS 4-8 PIRATAS

Los Piratas de Pittsburgh reaccionaron con contundencia tras la derrota del viernes en Atlanta y lograron un triunfo clave ante los Bravos a domicilio.

El jonrón de Bryan Reynolds en la tercera puso tierra de por medio y el del dominicano Liover Peguero en la novena sirvió de sentencia.

La polémica estuvo en la primera entrada cuando el venezolano Ronald Acuña Jr y el cubano Johan Oviedo se encararon e intercambiaron palabras tras un lanzamiento del segundo al primero. Los compañeros de los dos banquillos saltaran a separarles.

YANQUIS 2-9 CERVECEROS

Duelo de máxima igualdad en el Yankee Stadium. Con 2-2 en el luminoso se llegó a la octava entrada, cuando Milwaukee fue más contundente y logró siete carreras en el cierre del partido.

Los de Wisconsin se quedan así con la serie en Nueva York y aspiran a barrer este domingo a los Yanquis.

El californiano Tyrone Taylor arrancó la reacción que terminó con el triunfo de Milwaukee conectando un jonrón en la octava.

ASTROS 7-5 PADRES

No es habitual encontrar momentos en un juego como lo que sucedió este sábado entre la cuarta y quinta entradas del duelo que enfrentaba a Astros y Padres.

Los de San Diego lograron cuatro carreras en su turno al bate en el cuarto ‘inning’ y pegaron un golpe sobre la mesa (no definitivo) en el marcador, que fue contestado con maestría en la quinta entrada por Houston con cinco anotaciones.

El cubano Yordan Álvarez ya había adelantado a los Astros con un jonrón en la tercera. El otro vuelacercas del choque lo firmó el curazoleño Jurickson Profar.

Se trata de un triunfo muy relevante para Houston en la batalla que mantienen con los Marineros de Seattle por la cabeza de la División Oeste de la Liga Americana. Los de Scott Servais perdieron este sábado en Tampa (7-5).