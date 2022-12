Se cumplen 15 días del último despacho de combustible a la única estación de servicio operativa en la población de El Callao, lo cual se ha traducido en la semi paralización de gran parte del movimiento económico del lugar, además del alto costo del ahora llamado “preciado líquido” en los conocidos “bachaqueros”.

Varios transportistas y habitantes en general se concentraron en la estación de servicio “Isidora” de El Callao y solicitaron al gobernador del estado Bolívar Ángel Marcano a tomar en consideración la actual situación.

“Hacemos un llamado al gobernador Ángel Marcano y al General Julmer Ochoa, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Bolívar (Zodi Bolívar) para que tomen cartas en el asunto, ya son 15 días sin despacho de combustible a la estación de la población”, relató el alcalde Jesús Coromoto Lugo quien recordó que el epicentro minero se encuentra paralizado frente a esta nueva situación.

Por otro lado, las kilométricas colas son diarias mientras los conductores no saben qué hacer ante tal situación. “Ya esta es la cuarta vez que vengo a hacer cola, pero nadie dice nada y no se sabe si llegará alguna gandola”, se quejó Ismael Ferrer quien dijo ya no tener combustible y tampoco efectivo para gastar entre 30 a 34 bolívares por litro de gasolina.

Conductores afiliados a líneas de transporte del lugar, se quejaron ante la falta de información, lo cual ha llevado a que varios dejen de transitar mientras esperan por alguna buena noticia.