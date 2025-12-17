Unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, navegan en aguas venezolanas y son monitoreados por Estados Unidos, reveló este miércoles el digital Axios.

Ocho de esos buques son de gran tamaño, similares al Skipper, incautado la semana pasada por el Comando Sur de EE.UU. en el Caribe, en un operativo que incluyó más de 30 ataques a botes ligados al narcotráfico desde septiembre.

El Gobierno de Donald Trump planea decomisarlos si entran en aguas internacionales. El martes, Trump ordenó en Truth Social el «bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela», escalando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

«Venezuela está rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica», advirtió Trump, exigiendo la devolución de «todo el petróleo, tierras y otros activos que robaron previamente» a EE.UU.

Caracas calificó la medida como «grotesca amenaza» en un comunicado, acusando a Washington de pretender un «bloqueo militar naval irracional» para «robarse las riquezas» venezolanas.