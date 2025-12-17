El Gobierno de Venezuela calificó este martes de «grotesca amenaza» el bloqueo total a petroleros sancionados anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, acusándolo de pretender un «bloqueo militar naval irracional» para «robarse las riquezas» del país.

En un comunicado, Caracas denunció violaciones al «derecho internacional, libre comercio y navegabilidad», afirmando que Trump reclama como propias el petróleo, tierras y minerales venezolanos mediante «mentiras y manipulaciones».

Ratificó la soberanía sobre recursos naturales y el «derecho a la libre navegación en el Caribe y océanos». Anunció que su embajador en la ONU denunciará la «grave violación» en apego a la Carta del organismo, ejerciendo «jurisdicción y soberanía» ante estas «amenazas guerreristas».

«Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni poder extranjero», enfatizó, llamando al pueblo estadounidense y mundial a rechazar la «extravagante amenaza».

Escalada

Trump lo publicó en Truth Social: Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande en la historia de Suramérica» hasta que devuelvan «petróleo, tierras y activos robados» a EE.UU. Acusó al «régimen ilegítimo de Maduro» de usar crudo para «narcoterrorismo, trata, asesinato y secuestro».

La medida amplía operativos del Comando Sur, que desde agosto atacó más de 30 botes narco en el Caribe y Pacífico. La semana pasada incautó el petrolero Skipper con crudo venezolano en aguas internacionales.