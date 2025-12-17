El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó este martes su primera visita internacional en Buenos Aires, donde se reunió con el presidente argentino Javier Milei en busca de «buenos ejemplos» para su país.

Kast aterrizó por la mañana en el aeropuerto de Ezeiza y llegó a la Casa Rosada para encuentros de alto nivel: primero con el ministro de Economía Luis Caputo, luego con Milei y el canciller Pablo Quirno.

«Hoy estamos en un proceso de recorrer algunos países y viendo cómo llevar a Chile buenos ejemplos», expresó a la prensa tras la reunión. Kast ganó el domingo la Presidencia chilena en segunda vuelta ante la izquierdista Jeannette Jara.

«Todo va a estar bien y vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto», añadió, mientras se fotografiaba con seguidores. Milei le deseó «el mayor de los éxitos» y confirmó su asistencia a la transmisión de mando el 11 de marzo.

Ambos trazaron una hoja de ruta para trabajo conjunto en seguridad fronteriza, crimen organizado, comercio, inversiones y sectores económicos clave, según la Presidencia argentina.

Kast almorzó con empresarios, enfatizando la integración comercial bilateral, «fundamental» por la extensa frontera compartida. En conferencia de prensa, justificó elegir Argentina como primera parada por su «relevancia».

Migración y Venezuela

Kast priorizó la migración irregular, proponiendo un «corredor humanitario de devolución» coordinado regionalmente. «Hemos encontrado buena acogida con presidentes sudamericanos y confiamos en avances antes de asumir», aseguró.

Sobre Venezuela, reveló diálogos con líderes de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador, quienes ven la situación como «inaceptable». Apoyaría «cualquier situación que termine con una dictadura», ya que resolvería un «problema gigantesco» para Latinoamérica y Europa causado por un «narcodictador».

Acusó a Nicolás Maduro de bloquear el regreso de migrantes venezolanos para recibir remesas: «Las remesas de los irregulares no van a llegarle más».