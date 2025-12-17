El Kremlin descartó este miércoles la visita esta semana del emisario estadounidense Steve Witkoff, pero espera que Washington informe pronto sobre los resultados de las consultas con ucranianos y europeos en Berlín.

«No, no está planificada para esta semana. Lo que esperamos es que, cuando estén preparados, nuestros colegas estadounidenses nos informen sobre los resultados del trabajo realizado con los ucranianos y los europeos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que Witkoff conoce mejor la postura rusa con cada contacto y que las posiciones de Kiev se aclararán con los documentos correspondientes. Reiteró la opinión conocida del Kremlin sobre el despliegue de tropas occidentales en Ucrania y evitó comentar planes de nuevas sanciones de EE.UU.

Negociaciones

Rusia mostró escepticismo ante el plan de paz antes de conocer modificaciones ucranianas y europeas. La sexta visita de Witkoff —acompañado de Yared Kushner— fue el 2 de diciembre, sin compromisos.

Zelenski adelantó una nueva ronda ruso-estadounidense tras Berlín. Putin, quien afirma que Rusia gana la guerra y exige retiro ucraniano del Donbás, preside hoy una reunión de alto mando militar y Defensa.