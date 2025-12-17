Una menor de 15 años de edad, estudiante de tercer año del ciclo básico en la Escuela Básica Nacional Lloyd Peterson, falleció por inmersión en aguas del río Caroní.

Trascendió que la adolescente salió con su madre, acompañada del padrastro y otros familiares hasta los alrededores del Tanque Lagoven, vía río Claro, a pasar un día ameno.

Supuestamente Alejandra Federicks se metió en las aguas del río Caroní y cayó en un hueco del cual no pudo salir a la superficie.

El suceso ocurrió pasadas las dos de la tarde del día lunes. El cadáver fue localizado por un pescador a eso de las 5:00 pm de este mismo día pero en sector Kavanayén.

Según, el cuerpo sin vida de la estudiante flotaba en aguas del mencionado río, y el pescador lo trasladó hasta la orilla del afluente.

La adolescente residía en las cercanías del modulo asistencial de la invasión 25 de Marzo, parroquia 11 de Abril, San Félix.

Funcionarios del Protección Civil, bomberos de Caroní y grupos de rescates acudieron al sitio de la inmersión, hasta que la menor es localizado sin signos vitales.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se hizo presente, los sabuesos de la policía judicial se encargaron de levantar el cadáver y comenzar las pesquisas preliminares.