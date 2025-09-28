Mediante un exhaustivo trabajo de investigación, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal El Sombrero lograron la captura de tres delincuentes responsables del homicidio y robo de Rafael Antonio González Arévalo (52).

Los detenidos fueron identificados como Samuel Isaías Naranjo Páez (19), José Luis Jaramillo Berroyeta (19) y Darwin Eduardo Pino Canelón (18). La aprehensión se llevó a cabo en el sector Tiguigue, parroquia Ortiz, municipio Ortiz, estado Guárico.

Las investigaciones de campo y experticias técnico científicas revelaron que el hecho ocurrió en la madrugada del 4 de septiembre en la carretera nacional El Sombrero – Dos Caminos, cuando los criminales ingresaron a una finca con la intención de robar.

La víctima, quien era el encargado del lugar, opuso resistencia al asalto. En el forcejeo, los tres atacantes lo sometieron y lo asesinaron con un mecate atado al cuello, para luego simular un suicidio.