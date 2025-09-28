En un gesto de profunda voluntad política y diplomática, autoridades de Colombia y Venezuela protagonizaron un encuentro histórico en las aguas del río Orinoco, donde firmaron un Memorándum de Entendimiento orientado a consolidar una frontera de paz y reactivar el intercambio binacional.

Este acto reafirma la solidez de las relaciones entre ambas naciones y marca un hito en la integración regional.

La reunión contó con la participación de los gobernadores Fulberto Guevara (Vichada) y Arnulfo Rivera (Guainía) por Colombia; Miguel Rodríguez (Amazonas) por Venezuela; así como los embajadores Milton Rengifo (Colombia en Venezuela) y Carlos Eduardo Martínez (Venezuela en Colombia).

La presencia de estos altos representantes evidencia el compromiso institucional de ambos gobiernos con el bienestar de sus pueblos fronterizos.

El gobernador Miguel Rodríguez, quien dio a conocer la información a través de sus redes sociales, calificó el encuentro como “un paso decisivo hacia el restablecimiento pleno de las relaciones entre los pueblos que comparten esta extensa y dinámica región fronteriza”.

El memorándum firmado representa no solo un acuerdo técnico, sino un símbolo de hermandad entre naciones unidas por la historia, la geografía y los valores bolivarianos.

Reapertura de Consulados: Primer paso hacia la normalización diplomática

Como acción estratégica prioritaria, las partes acordaron trabajar de inmediato en la reapertura de los consulados en sus respectivas jurisdicciones. “Esto significa que muy pronto tendremos funcionando nuevamente los consulados de Venezuela en Vichada y Guainía, y los de Colombia en nuestro estado Amazonas”, anunció Rodríguez.