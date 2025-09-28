Una comisión policial del Cicpc, adscrita a la Coordinación de Investigación de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Santa Elena de Uairén detuvieron a dos hombres implicados en el hurto de viviendas. Los aprehendidos fueron identificados como José Augusto Ramos Barreto (40), apodado El Wason, y Luis Andrés Arévalo Velásquez (33).

La captura se realizó en el sector El Salto, parroquia y municipio Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.

Tras realizar las investigaciones de campo, se determinó que los delincuentes utilizaban sus habilidades para ingresar a las residencias de las víctimas y sustraer objetos de valor, los cuales luego comercializaban para obtener beneficios económicos, manteniendo en zozobra a los habitantes de la parroquia.

Durante el procedimiento, los pesquisas lograron recuperar dos teléfonos móviles que estaban solicitados por hurto.

Ambos detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.