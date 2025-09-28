Tom Holland reapareció públicamente luego del accidente que encendió las alarmas entre sus seguidores y obligó a pausar la filmación de Spider-Man: Brand New Day. El actor confirmó a través de sus redes sociales que “está mejorando” tras la conmoción cerebral sufrida en el set.

El percance ocurrió durante la grabación de una acrobacia. Según fuentes cercanas a la producción, el incidente se debió a una falla en el equipo: una cuerda del arnés de seguridad se rompió, provocando que Holland cayera y se golpeara en la cabeza. Aunque la lesión fue catalogada como leve, Marvel y Sony decidieron detener por completo el rodaje hasta que el intérprete reciba el alta médica.

Pausa en el rodaje y posibles retrasos

La producción quedará suspendida al menos dos semanas. Pese a la pausa, miembros del equipo aseguraron que el contratiempo no afectará la fecha de estreno de la cinta, prevista para el 31 de julio del próximo año, explica Diario 2001.

El impacto económico, sin embargo, no pasa desapercibido. Cada día de inactividad de una superproducción como Spider-Man representa un costo cercano a 1.5 millones de libras, unos 34 millones de pesos mexicanos.

Reaparición en familia: el mensaje de tranquilidad

Pocas horas después, Holland envió un mensaje tranquilizador mediante un video publicado en Instagram durante la gala benéfica de The Brothers Trust, la fundación que dirige junto a sus hermanos.

Allí agradeció a su familia, bromeó sobre la participación de su padre como presentador y se disculpó por retirarse temprano del evento.

En el video, el actor reiteró: “Me siento mejor y estoy mejorando”. En las imágenes también se le vio acompañado por su prometida Zendaya y su compañero Jacob Batalon, evidenciando el apoyo cercano que recibe en este proceso de recuperación antes de volver al traje arácnido.