El Ejecutivo nacional anunció la reactivación de la planta Inelec, ubicada en Maracay, estado Aragua, dedicada a la fabricación de electrodomésticos bajo la marca nacional Tauro.

La medida forma parte de los planes de recuperación productiva y busca fortalecer la industria nacional, informa Banca y Negocios.

Producción inicial y proyección

El ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, informó que la planta iniciará operaciones con una producción estimada de 200 mil ventiladores al año.

El objetivo es garantizar la cobertura del mercado interno y avanzar en la sustitución de importaciones.

Orgullo industrial nacional

«Estamos reactivando una planta emblemática de Maracay para que los venezolanos cuenten nuevamente con electrodomésticos producidos en nuestro propio país. La marca Tauro vuelve como símbolo de orgullo industrial y como garantía de precios justos para nuestro pueblo», expresó Saab durante el anuncio.

Proceso productivo nacional

El ministro detalló que la producción será completamente nacional, abarcando desde la fabricación de las piezas hasta el ensamblaje final de los electrodomésticos.

Además, adelantó que la planta contempla recuperar progresivamente otras líneas de producción, según reseñó Venezolana de Televisión (VTV).

Impulso a la sustitución de importaciones

Con esta reactivación, el Ejecutivo apuesta por reforzar la industria local, garantizar la disponibilidad de productos básicos para los hogares venezolanos y reducir la dependencia de bienes importados.

La vuelta al mercado de la marca Tauro busca convertirse en un referente de calidad y accesibilidad para los consumidores.