A través del programa “Domingo de Comunas”, se llevó a cabo una exitosa jornada de venta de cemento a los habitantes de los consejos comunales de los circuitos comunales «A-B y la comuna Chávez Vive» de la parroquia Tumeremo.

En esta actividad realizada por la Corporación Socialista del Cemento, distribuyó más de 2.300 sacos de cemento a precio justo.

Se informó que esta jornada se extenderá a las distintas parroquias del municipio Sifontes para garantizar que más familias sean beneficiadas.