Los familiares de presos políticos en Venezuela cumplen este viernes 24 horas esperando la liberación de sus allegados, luego de que el Gobierno venezolano, liderado por la autodenominada presidenta encargada Delcy Rodríguez, ordenara la excarcelación de un «número importante» de estos detenidos. Analistas lo interpretan como su primera acción de apertura frente a la redoblada presión de Estados Unidos, en un contexto de tensiones extremas.

Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados, por lo que varias ONG, así como la mayor coalición opositora, han verificado la liberación de entre 8 y 11 personas, frente a los 811 presos políticos que contabiliza la ONG Foro Penal.

Al mediodía de este viernes, familiares continuaban buscando información, después de pernoctar a las afueras de centros de detención como el Rodeo I, en el estado Miranda (norte), y El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde EFE constató que muchos ya se habían retirado de las instalaciones.

«Ya hemos esperado mucho. Esperar un poco más no nos va a quitar la ansiedad ni tampoco la vigilancia a que ese proceso se dé de manera plena y absoluta», dijo a EFE desde El Helicoide Martha Cambero, esposa del politólogo y director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans. Según ella, los funcionarios que custodian la cárcel están a la espera de las boletas de excarcelación, mientras otros familiares buscan información sobre el lugar exacto de detención de sus seres queridos.

Mireya Martínez relató a EFE que su sobrino Víctor Borges fue detenido el pasado 26 de noviembre, pero que hasta la fecha desconoce dónde se encuentra. «Estamos acá sin ninguna certeza, pero con toda la fe de que esto sí va a ser solucionado definitivamente. Esperamos que así sea, confiamos en que realmente va a salir ahora en las próximas horas», añadió con voz cargada de esperanza.

Donald Trump

El anuncio de las excarcelaciones se dio luego de que el presidente estadounidense Donald Trump mencionara el martes el supuesto cierre de una «cámara de torturas» en Caracas, en medio de la presión que ejerce sobre el Gobierno de Rodríguez, tras la controvertida operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y que dejó al menos un centenar de muertes entre civiles y militares, según denuncias oficiales.

Organizaciones como Foro Penal y el Comité por la Libertad de Presos Políticos han reportado la excarcelación de los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona; la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel; el sargento mayor Larry Osorio Chía; el excandidato presidencial Enrique Márquez; y Biagio Pilieri, activista político y colaborador de la líder opositora María Corina Machado.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Plataforma de la Unidad Democrática, Roberto Enríquez, dijo a EFE que entre los 11 excarcelados que reportó la coalición opositora se encuentran los ocho mencionados anteriormente, además del italiano Luigi Gasperín, el abogado Alejandro Rebolledo y Aracelis Balza, activista del partido de Machado, Vente Venezuela. Estas liberaciones parciales generan optimismo cauto, pero la oposición exige una amnistía total y lista completa para avanzar en cualquier transición.