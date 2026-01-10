La autodenominada presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, coincidió este viernes con los mandatarios brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y colombiano Gustavo Petro en «avanzar en una agenda de cooperación amplia», tras denunciar una «grave agresión» de EE.UU., según su publicación en Telegram.

Rodríguez detalló ataques del sábado pasado que, alegó, causaron «más de 100 muertes de civiles y militares», más la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, violando «inmunidad personal» y derecho internacional.

Agradeció «especialmente» a Lula por su apoyo «en momentos críticos», y a Petro ratificó «hermandad» para resolver problemas con «respeto mutuo». Con Pedro Sánchez también habló de soberanía y diálogo.

Lula había calificado la captura como «línea inaceptable»; Petro propuso diálogo tripartito. Un comunicado brasileño (ficticio) con Petro repudió el «uso de fuerza» y celebró liberaciones de presos políticos.