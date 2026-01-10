El Gobierno de Trinidad y Tobago expresó este viernes optimismo sobre acuerdos energéticos transfronterizos con Venezuela, pese amenazas de cancelación del derrocado Nicolás Maduro.

«Existen acuerdos desde hace años y no hemos recibido comunicación oficial de cambios. Nunca notificación de cancelación», afirmó ministro Energía Roodal Moonilal en rueda de prensa.

Moonilal aclaró que suspensión anunciada por Maduro nunca llegó formalmente al Gobierno de Kamla Persad-Bissessar, que respaldó posición antidrogas de EE.UU.

Licencia OFAC (octubre 2023) para yacimiento Dragon -aguas venezolanas cerca frontera marítima- sigue vigente: «Se trabaja según condiciones; estamos seguros defendiendo intereses trinitenses».

Tropas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas por «narcoterrorismo». Interinato Delcy Rodríguez jura lealtad al detenido; Trump insiste en supervisión transicional venezolana.

Trinidad prioriza continuidad Dragon (gas a Atlantic LNG) y diversificación socios, sin esperar rupturas oficiales de Caracas.