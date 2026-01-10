Una mayoría de países de la Unión Europea dio este viernes luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur, paso clave hacia la mayor zona de libre comercio del mundo (~780M habitantes) en pleno proteccionismo estadounidense.

El voto permitirá que Ursula von der Leyen (Comisión Europea) y António Costa (Consejo Europeo) viajen próximamente a Asunción para firmar con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay «lo antes posible», según fuentes comunitarias.

La rúbrica, prevista para diciembre 2025, se frustró por el «no» italiano que, con Francia, formó minoría de bloqueo. Hoy, tras reforzar salvaguardas agrícolas, Roma votó sí con 20 socios (68,7% población UE, superando 65% mínimo), incluyendo Alemania y España.

Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda votaron no; Bélgica se abstuvo.

Salvaguardas reforzadas para agricultores europeos

Gobiernos respaldaron cláusulas que permiten reacción rápida ante perturbaciones por importaciones Mercosur: aplican a productos sensibles si precios importados ≥5% inferiores a europeos o volúmenes crecen 5% sobre media 3 años.

Esto inicia investigación que puede suspender preferencias arancelarias a Mercosur.

Acuerdo «mixto» (comercial/asociación) requiere aprobación Parlamento Europeo y parlamentos nacionales (asociación). Eurocámara prevé división: eurodiputados franceses rechazan masivamente; Patriotas Europa planea moción censura contra Von der Leyen; Verdes/Izquierda critican medioambiente.

Críticas de agricultores frente a la alegría institucional

Copa-Cogeca lamenta «maniobras y presiones sin precedentes» ante pacto «desequilibrado». Vía Campesina denuncia «ignorar campesinos»; Greenpeace critica oposición parlamentaria ignorada.

Von der Leyen celebró: «Creará oportunidades negocio e inversión estratégica; escuchamos agricultores y actuamos». Costa en X: «Bueno para consumidores, empresas y autonomía estratégica europea».