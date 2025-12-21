Como parte de las acciones para fortalecer el sistema de salud pública en el municipio Sifontes, se llevó a cabo la entrega de la tercera dotación de insumos médicos y fármacos al Hospital Dr. José Gregorio Hernández, en Tumeremo, estado Bolívar. Con este aporte, el centro asistencial suma tres recepciones de material sanitario en menos de treinta días.

Fortalecimiento

Esta nueva provisión tiene como objetivo principal garantizar el acceso gratuito a tratamientos esenciales para los pacientes que acuden diariamente a este centro de salud. Las autoridades locales destacaron que la prioridad de estas entregas es asegurar una atención médica oportuna y de calidad, manteniendo la salud como un área estratégica de la gestión pública municipal.

Insumos entregados

De acuerdo con el reporte oficial, el área de emergencia del hospital ha quedado totalmente operativa con la llegada de: Medicamentos: Analgésicos, antibióticos, antipiréticos y antiinflamatorios. Material médico-quirúrgico: Macrogoteros, recolectores de orina, yelcos, sondas y otros insumos de alta rotación.

Esta dotación representa un refuerzo al sistema sanitario local y busca optimizar la capacidad de respuesta del hospital ante las necesidades de los habitantes de la entidad, garantizando la disponibilidad de recursos necesarios para la atención primaria y de urgencias.