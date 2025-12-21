La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este viernes a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir un dolor abdominal.

El ingreso al Sanatorio Otamendi se realizó luego de que médicos acudieran a su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria, y tras obtener la autorización judicial correspondiente.

Según informó la prensa local, la exmandataria de 72 años se encuentra acompañada por su familia y su entorno aseguró que “ella y su familia están tranquilas”.

Kirchner cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa conocida como Vialidad.

Traslado y atención médica

El procedimiento se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y con autorización judicial, dado el estatus legal de la expresidenta.

El dolor abdominal que motivó la atención médica derivó en su traslado inmediato al centro de salud, donde permanece bajo observación.

Situación judicial y política

Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una condena por supuesta corrupción en la obra pública durante su gestión, lo que derivó en su prisión domiciliaria.

Su hospitalización ocurre en medio de un clima político y judicial complejo en Argentina, donde su figura continúa siendo objeto de debate y polarización.