La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, festejó este viernes que el país cerrará 2025 con una tasa de desempleo del 2,7%, posicionándose como el segundo con menor desocupación global, solo detrás de Japón (2,6%). «La transformación da resultados», escribió en X, acompañada de una gráfica oficial comparativa de 14 naciones elaborada con datos de datosmacro.expansion.com/paro (24 de diciembre).

Tras México siguen Alemania (3,8%), Países Bajos (4%), Australia (4,3%), Estados Unidos (4,6%) e Irlanda (4,9%).

Más atrás: Austria (5,8%), Italia (6%), Bélgica (6,4%), Francia (7,7%), Suecia (9,1%), Finlandia (10,3%) y España (10,5%). Las cifras de México, Países Bajos, Australia, EE.UU., Irlanda y Suecia son hasta noviembre; las demás, hasta octubre.

Según el último boletín del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de octubre, la tasa fue del 2,6% de la población económicamente activa (PEA), con 1,6 millones desocupados de 62,5 millones totales.

Esto refleja una tasa de participación del 59,9% y un aumento de 1,1 millones en PEA respecto a octubre de 2024.

No obstante, la informalidad laboral alcanzó el 55,7% en julio, con 33,9 millones de trabajadores en esa categoría.