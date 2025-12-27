El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, asumirá el poder el 27 de enero de 2026 en un evento «sencillo y nada ostentoso» en la sede del Parlamento, según anunció este viernes María Antonieta Mejía, una de las tres designadas presidenciales electas. Así rompe con la tradicional toma de posesión en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

«No es una persona suntuosa, ni le gustan los eventos protocolarios con mucho presupuesto», explicó Mejía en Radio Cadena Voces de Tegucigalpa. «Prefiere destinar esos recursos a actividades que beneficien al pueblo hondureño». La ceremonia, organizada por el Poder Legislativo, será «simbólica» y austera, con anuncio de primeras decisiones el primer día de mandato.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Asfura ganador el miércoles con el 40,26% de los votos, seguido por Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,54%) y Xiomara Castro (Libre, 19,19%). Quedan 305 actas inconsistentes de 2.792 por contar, principalmente para alcaldías y diputaciones; resultados definitivos deben publicarse antes del 30 de diciembre.

Empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa (2014-2022), Asfura del conservador Partido Nacional sucederá a Castro, primera mujer presidenta desde 2022 y esposa de Manuel Zelaya.