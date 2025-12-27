El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes como «caza de brujas» la revisión de documentos del caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia (DOJ), criticando que distrae de prioridades como el «fraude electoral».

«Ahora se encuentran 1.000.000 de páginas más sobre Epstein y el Departamento de Justicia está viéndose obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas», escribió Trump en Truth Social. «¿Cuándo dirán NO MÁS y trabajarán en el fraude electoral? Los demócratas son los que trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Publiquen todos sus nombres, avergüéncenlos!», añadió.

Esta semana, el DOJ recibió del FBI y una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos relacionados con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019. Una ley aprobada por el Congreso en noviembre obligaba a publicar el 19 de diciembre toda la documentación no clasificada, pero el DOJ solo liberó una parte inicial —incluidas fotos de Bill Clinton con Epstein— argumentando volumen excesivo y necesidad de revisión.

Una segunda tanda, publicada el lunes, menciona repetidamente a Trump, quien voló varias veces en el avión privado de Epstein hasta 2004, pero no presenta pruebas de participación en delitos sexuales. Inicialmente reacio, Trump firmó la ley tras su amplio apoyo bipartidista en el Congreso.

La oposición demócrata y víctimas criticaron la demora en la publicación completa.