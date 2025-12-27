Perry Bamonte, multiinstrumentista de la banda británica The Cure, falleció este viernes a los 65 años tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas navideñas, según confirmó el grupo en su sitio web oficial.

«Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte», indica el comunicado. «Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo», lo describen como esencial desde su ingreso oficial en 1990, tras colaborar como técnico de guitarra de Robert Smith entre 1984 y 1989.

Nacido en Londres en 1960, Bamonte inició su carrera como bajista en The Plan junto a Vince Clarke (futuro Depeche Mode). Participó en álbumes icónicos como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure, grabando guitarra, bajo de seis cuerdas y teclados. Tocó en más de 400 conciertos durante 14 años.

Dejó la banda en 2005 para dedicarse a la ilustración y la pesca con mosca, pero regresó en 2019 para el Salón de la Fama del Rock & Roll y en 2022 para la gira mundial Shows of a Lost World.

«Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia; le echaremos mucho de menos», concluye la banda.