La República Centroafricana (RCA) celebra este domingo elecciones generales que medirán la estabilidad política, la seguridad y los esfuerzos de estabilización con apoyo de mercenarios rusos y la misión MINUSCA de la ONU. El presidente Faustin-Archange Touadéra busca un controvertido tercer mandato en este país pobre pese a su riqueza mineral.

Desde 2012, la RCA sufre violencia sistémica tras el derrocamiento de François Bozizé por rebeldes Séléka. Estas son las claves de los comicios:

¿Qué se vota?

Cerca de 2,3 millones de electores (de 5,5 millones de habitantes) acudirán a 6.700 colegios para elegir presidente, legisladores, regionales y municipales. El foco está en la presidencia: un candidato necesita más del 50% de votos válidos para ganar en primera vuelta.

Tras el referéndum de 2023, la Constitución amplió el mandato a siete años y eliminó límites de reelección, permitiendo a Touadéra (en poder desde 2016) postularse nuevamente.

Candidatos presidenciales

Siete aspirantes, con Touadéra (68 años, Movimiento Corazones Unidos – MCU) como favorito. Centró su campaña en seguridad y reconstrucción con apoyo de la ONU.

Principales rivales: Anicet-Georges Dologuélé (68, URCA), ex primer ministro que renunció a su nacionalidad francesa y promueve industrialización y empleo juvenil; y Henri-Marie Dondra (59, UNIR), ex premier y ministro de Finanzas con foco en gestión económica.

Oposición dividida

La oposición acude fragmentada por secuelas del conflicto y restricciones en zonas rebeldes. Denuncian desigualdad, boicotean por obstáculos administrativos y control estatal de medios. Dologuélé y Dondra fueron excluidos inicialmente y admitidos el 14 de noviembre.

Rol de MINUSCA

La misión ONU (14.000 militares, 3.000 policías desde 2014) apoya logísticamente: transporte de material, formación de mesas y seguridad contra violencia electoral.

Conflicto y Wagner

La guerra civil ha causado miles de muertos y desplazados. Mercenarios rusos de Wagner, desde 2018 vía acuerdo militar con Bangui, protegen al Gobierno a cambio de minas (diamantes, oro, uranio). Organismos internacionales les acusan de abusos contra civiles.