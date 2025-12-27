Las autoridades nigerianas verificaron este viernes ataques aéreos conjuntos con Estados Unidos contra objetivos del Estado Islámico (EI) en el noroeste del país, en respuesta al anuncio de Donald Trump sobre bombardeos por una supuesta «masacre de cristianos».

«Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con EE.UU., llevaron a cabo operaciones de precisión contra elementos extranjeros del EI en el noroeste», declaró el portavoz militar, teniente general Samaila Uba. «Basados en inteligencia fidedigna, debilitamos su capacidad operativa minimizando daños colaterales».

El ministro de Exteriores, Yusuf Tuggar, confirmó en Channels TV haber coordinado con el secretario de Estado Marco Rubio: «Hablé 19 minutos antes, obtuvimos aprobación del presidente Tinubu y volví a coordinar 5 minutos previos al lanzamiento». La operación enmarcó la «cooperación estructurada» bilateral, respetando soberanía.

Trump había anunciado el jueves en Truth Social un ataque «poderoso y mortal» con misiles Tomahawk desde un navío en el Golfo de Guinea, causando «múltiples» bajas en Sokoto, cerca de Níger. «Les advertí: si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno», escribió.

En noviembre, Trump designó a Nigeria «de especial preocupación» por libertad religiosa y amenazó intervención, sin pruebas aportadas. Abuja rechazó entonces las acusaciones como irreales.

El noreste nigeriano sufre Boko Haram desde 2009 y su escisión ISWAP desde 2016, con más de 35.000 muertos (muchos musulmanes) y 2,7 millones de desplazados en la región.