Tras declarar a Nasry «Tito» Asfura (Partido Nacional) presidente electo con 40,26% de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras enfrenta tensión por alcaldías y diputaciones, especialmente en Tegucigalpa, donde el alcalde Jorge Aldana (Libre) cumple 18 días exigiendo «voto por voto» en 492 actas inconsistentes.

Desde una carpa blanca frente al Centro Logístico Electoral, Aldana —periodista y aspirante a reelección— mantiene vigilia: «Hemos asumido con valentía este proceso complejo. Yo soy periodista: informamos con veracidad, vivimos con la verdad y morimos por ella. Tengo las actas en mano», declaró a EFE.

Su rival, Juan Diego Zelaya (Nacional), también reclama victoria por margen estrecho —alrededor de 600 votos según Aldana—. «Si mis actas indicaran lo contrario, reconocería la derrota como demócrata. Exigimos escrutinio especial empezando por el Distrito Central», enfatizó el alcalde de la capital, próxima a 2 millones de habitantes y de tradición conservadora.

Quedan 305 actas de 2.792 inconsistentes por resolver, con plazo legal al 30 de diciembre. El retraso se atribuye a problemas administrativos, técnicos y amenazas contra consejeras como Ana Paola Hall (presidenta, Liberal) y Cossette López (Nacional).

Los hondureños eligieron presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 centroamericanos el 30 de noviembre.