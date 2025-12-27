El Parlamento argentino sancionó este viernes el Presupuesto 2026, el primero completo del presidente Javier Milei desde diciembre de 2023. El Senado lo aprobó con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, tras el visto bueno de Diputados, marcando el mayor logro oficialista tras ganar legislativas en octubre.

El proyecto prevé 5% de crecimiento del PIB, inflación anual del 10,1% (frente a 117,8% en 2024 y 27,9% hasta noviembre 2025), tipo de cambio a $1.423 en diciembre y superávit fiscal primario del 1,5% del PIB. Incluye 20,6% más gasto público y 20,8% más recursos.

La Libertad Avanza contó con apoyo de centroderecha y aliados provinciales. El peronismo intentó separar el artículo 30 del capítulo 2 —que reduce fondos educativos—, pero fue rechazado, generando denuncias de violación reglamentaria. Todos los capítulos aprobaron por amplia mayoría.

Diputados modificó el proyecto original el 18 de diciembre, rechazando derogaciones a leyes de fondos para universidades y discapacitados. Milei gobernó con el Presupuesto 2023 prorrogado dos veces, diluido por inflación, lo que facilitó reasignaciones y ajuste fiscal.

«Viva la libertad, carajo», celebró Milei en X con foto del tablero de votación.