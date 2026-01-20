La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, informó que más de 3.000 integrantes del sistema sanitario nacional participan en el Congreso Nacional de Pediatría 2026.

El evento, que se desarrolla en el Teatro Teresa Carreño, reúne a especialistas para abordar de manera ética más de 30 subespecialidades pediátricas bajo la guía de 90 conferencistas nacionales e internacionales.

Jiménez explicó a través de su canal de Telegram que durante tres días los médicos y médicas se actualizarán en conceptos, experiencias y avances tecnológicos aplicados a la salud infantil. Para ello el congreso cuenta con siete aulas interactivas diseñadas para ofrecer información oportuna y de calidad.

«Debatiremos conceptos como la epigenética, el cuidado neonatal prematuro, la nutrición, la microbiota y la salud mental», destacó la vicepresidenta. Asimismo subrayó la importancia de la promoción de hábitos saludables y el acompañamiento psicoemocional de los niños y adolescentes tras los hechos del pasado 3 de enero.

Finalmente la ministra reiteró el compromiso de su despacho con el fortalecimiento de la red hospitalaria y el impulso del Plan por la Salud y la Vida 2026, instruido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para garantizar el bienestar integral del pueblo venezolano.