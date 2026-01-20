El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que podría «involucrar» de alguna manera a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el futuro de Venezuela.

El mandatario republicano hizo esta afirmación durante una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su retorno al poder y tras la reunión que mantuvo la semana pasada en la Casa Blanca con Machado, quien le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz.

«Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo», afirmó.

«Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela», sostuvo Trump, quien agregó que ha estado «trabajando muy bien» con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.

El mandatario explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar «inversiones masivas» en Venezuela, país que «tiene más petróleo incluso que Arabia Saudí».

Posteriormente, en la misma rueda de prensa, Trump reivindicó que se merece el Nobel de la Paz porque, dijo, ha resuelto ocho guerras: «Por eso tengo tanto respeto por María, por lo que hizo», expresó Trump sobre el gesto de la líder opositora de regalarle la medalla.

Según el líder estadounidense, Machado habría dicho: «No merezco el Premio Nobel; él sí».