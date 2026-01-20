La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó al periodista Hernán Canorea como nuevo presidente de Venezolana de Televisión (VTV), de acuerdo al decreto N.º 5.216 publicado en la Gaceta Oficial N.º 6.969 que entró en vigencia el pasado viernes 16 de enero.

Canorea, un comunicador venezolano con una reconocida trayectoria en el sistema de medios públicos, asume la presidencia de VTV, que forma parte del sistema de medios públicos adscrito al Ministerio para la Comunicación e Información.

Asimismo, mediante el decreto N° 5.210 anunciado en la Gaceta Oficial N° 43.294, la mandatario nombró a Anabel Pereira Fernández como presidenta encargada de la Fundación Patria y presidenta del respectivo Consejo Directivo. Esta unidad está adscrita a la Vicepresidencia de la República y su estructura está definida en su acta fundacional. Pereira es abogada y economista de profesión, contando con una amplia experiencia en la administración pública venezolana dentro de sectores financieros y regulatorios del Estado. Su incorporación a la Fundación Patria busca fortalecer la eficiencia operativa de esta institución clave para la estabilidad social del país. Ambos nombramientos forman parte de la reestructuración del equipo de Gobierno que buscan optimizar la comunicación institucional y la protección económica de la población en este primer mes del año 2026.