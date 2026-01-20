El gobierno venezolano designó al general de brigada Aníbal Rafael Bellorín Pereira como nuevo presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa), la aerolínea bandera de Venezuela.

Arturo Táriba, presidente Aeropostal, otra aerolínea estatal, felicitó a Bellorín por su designación como nuevo presidente de Conviasa. Hasta el momento, ningún otro organismo ha informado del nombramiento.

«Extiende sus felicitaciones por su designación como presidente de la aerolínea hermana Conviasa. Le auguramos que cada proyecto se traduzca en grandes éxitos en su gestión», detalló Aeropostal en su cuenta de Instagram.

Bellorín ocupará el puesto del general de división Ramón Velásquez Araguayán, quien encabezó Conviasa desde 2018 y fungió como ministro de Transporte hasta el pasado viernes, cuando fue sustituido por Aníbal Coronado.

Perfil

Anibal Bellorín es un general de brigada de la Aviación Militar Bolivariana. Durante su paso por la Fuerza Armada Bolivariana (FANB), destacó por su trabajo dentro de la gestión logística y operativa en la institución.

De acuerdo al medio Contrapunto, antes de llegar a Conviasa, Bellorín tuvo cargos de suma importancia dentro del sector del transporte y defensa. Por ejemplo, fue gerente general del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y comandante del Grupo Aéreo Presidencial N° 4.