José Labrador, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos -Fedenaga-, asegura que es importante que los legisladores entiendan las potencialidades que tiene el país agropecuario «porque tenemos cerca de 35 millones de hectáreas para producir ganadería de todas las especies”.

“Lo que tenemos que plantearnos los ganaderos y las asociaciones es que se genere un crecimiento planificado y estructurado con metas a corto, mediano y largo plazo”, enfatizó en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos de Unión Radio.

“Tiene que haber un plan ganadero que lo lleve de la mano el Ejecutivo Nacional, no pueden ser los privados nada más, tienen que ir con los públicos en una simbiosis”, subrayó.

Considera que ese plan tiene que establecer paradigmas y, precisamente como harán con la Ley de Hidrocarburos, «debe pensarse en que esa renta petrolera debe invertirse en el campo de forma planificada y estructurada”.

“Es lo que estamos planteándonos en la Federación Nacional de Ganaderos y es la propuesta que va a ir al Ejecutivo Nacional este año”, acotó.

A su juicio, “nosotros vamos a ser independientes como país el día que garanticemos los alimentos de los venezolanos, entonces tenemos que fortalecer planificadamente el sector ganadero y el sector de alimentos de Venezuela, la agricultura ganadera, la agricultura animal y la agricultura vegetal”.

Asimismo, Labrador invitó para la Feria Agropecuaria de ASOGATA 2026 que se celebra hasta el 1 de febrero en San Cristóbal, Táchira en el Parque de Exposiciones Don Jorge Villamizar.

La 70ª edición de la feria cuenta con cuatro semanas de diversas actividades. “Mañana inauguran la parte bufalina, una semana de actividades. Es importante que la gente que está pensando en invertir en el campo que vayan a estos tipos de eventos y puedan conocer de primera mano los procesos productivos, cómo ser más rentable”.