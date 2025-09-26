La organización Rotary Cachamay N.G se prepara para celebrar su noveno Arepazo Rotario, un evento que trasciende lo gastronómico para convertirse en una fiesta de la cultura y la solidaridad.

La cita es este sábado 27 de septiembre en la Urbanización Villa Asia, específicamente en AE Box Fitness Center (la casa de ladrillos) justo al frente a la entrada del Conjunto Residencial Entre Ríos, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Desde el año 2016, los rotarios han honrado a la arepa, platillo emblemático de Venezuela, reconociéndola como un símbolo cultural que une, conecta emociones y evoca bonitos recuerdos en los hogares.

Arepas con sabor a solidaridad

Una de las facetas más significativas de esta iniciativa es su profunda labor social.

El Rotary Cachamay N.G. destaca que una parte de las arepas elaboradas no las consumen quienes las compran, sino que las adquirieren por personas, tanto en el exterior como a nivel local, con el propósito de donarlas.

Los rotarios se encargan de distribuir estas «bendiciones» en diversos puntos de la ciudad, llevando un gesto de bondad a quienes más lo necesitan. Entre los beneficiados se encuentran los bomberos, el personal de los hospitales, los funcionarios de la policía y las personas en situación de calle.

El Rotary Cachamay N.G invita a los guayaneses a participar en esta jornada que celebra la arepa como patrimonio, fomenta el encuentro y, sobre todo, promueve la labor social en beneficio de la comunidad.

