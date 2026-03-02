Un delincuente conocido como «El Chucky» resultó abatido tras un enfrentamiento a tiros contra funcionarios policiales en el sector Corozo, perteneciente a Valle de la Pascua, estado Guárico.

El occiso formaba parte de la banda criminal «El Tren del Llano», organización que opera principalmente en el estado Guárico y se dedica a graves delitos como extorsión, sicariato, secuestros, homicidios, narcotráfico y tráfico de armas. Durante el intercambio de disparos, «El Chucky» se enfrentó a las autoridades utilizando un arma de fuego tipo Uzzi, modelo Beretta.

El procedimiento forma parte de operativos dirigidos a desmantelar células criminales en la región. No se reportan heridos entre el personal policial ni información sobre otros detenidos en el lugar.

El caso permanece bajo investigación por las autoridades competentes y ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias legales correspondientes.