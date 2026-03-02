La noche del sábado, aproximadamente a las diez, se registró un doble homicidio dentro de una vivienda ubicada en el kilómetro 12 de El Junquito, sector Luis Hurtado Higuera, Caracas.

Según información preliminar, dos funcionarios policiales fueron asesinados en su propia residencia, mientras que una mujer resultó herida durante el violento ataque.

Las víctimas mortales eran hermanos, identificados como Jinson Rebolledo y Jota Rebolledo, ambos efectivos de cuerpos de seguridad.

Al parecer, un delincuente apodado “El Coco”, perseguía a Jota Rebolledo y adentro de la casa le efectuó múltiples disparos y su hermano salió en defensa, sin embargo, también fue baleado por dicho antisocial.

“El Coco” tras cometer el doble crimen emprendió la huida, cuando escapaba disparó a una mujer, quien resultó herida y fue trasladada al hospital con Jinson, este último murió en la emergencia del centro asistencial cuando era atendido.

Según versiones extraoficiales el criminal es hermano de un conocido delincuente de El Junquito, cuyo hampón es quien maneja el negocio de la chatarra en esta localidad.

Este suceso se suma a una preocupante escalada de violencia contra funcionarios policiales, registrada en los primeros meses del año, con un incremento sostenido en las muertes de efectivos de distintos cuerpos de seguridad a nivel nacional.

El caso permanece bajo reserva mientras avanzan las diligencias del Ministerio Público y otras instancias investigativas.