La noche de este viernes 27 de febrero, un joven identificado como Jesús Carpio fue asesinado a tiros en una vivienda ubicada en la calle principal de Tucupido, estado Guárico. En el mismo suceso, su padre resultó herido de un impacto de bala.

Sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta y armados con fusiles automáticos irrumpieron en el inmueble sin mediar palabras, abriendo fuego indiscriminado contra las personas presentes. Jesús Carpio, quien tenía pocos días de haber regresado al país tras ser deportado de Estados Unidos, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde falleció poco después de su ingreso. Deja en la orfandad a dos niños pequeños.

Por su parte, José Carpio, de 55 años y padre de la víctima fatal, recibió un impacto de bala en su brazo derecho y se recupera en el hospital local, fuera de peligro.

Funcionarios del CICPC de la Delegación Zaraza ya se encuentran en la escena realizando las experticias científicas, levantamiento de evidencias y las investigaciones necesarias para identificar y capturar a los responsables de este crimen.

El móvil del ataque permanece bajo reserva, en medio de la ola de violencia armada que azota la región.