El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro, cargó este domingo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y contra la Corte Suprema durante una manifestación en São Paulo, en su primera participación pública desde que fue señalado por su padre como su sucesor político.

Dirigentes y simpatizantes de la derecha brasileña salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar contra Lula, el Supremo Tribunal Federal (STF) y algunos de sus magistrados, en actos convocados bajo el lema «Acorda Brasil».

​En el acto central, realizado en la Avenida Paulista, Flávio Bolsonaro defendió la libertad de su padre, condenado a 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado, y aseguró que el líder de la ultraderecha «volverá a subir la rampa del Planalto» en enero de 2027. El senador también denunció una supuesta persecución judicial contra los aliados del bolsonarismo, al afirmar que «personas inocentes» fueron enviadas a prisión, se impusieron tobilleras electrónicas a gente «humilde y trabajadora» y otros se vieron forzados a abandonar el país.

Intención de voto

No obstante, afirmó que la derecha «no va a desistir de Brasil» y buscó dar un mensaje de unidad interna pese a las tensiones recientes en el campo bolsonarista. En su intervención negó que el encuentro tuviera carácter electoral, pese a la presencia de otros posibles precandidatos presidenciales y la venta de gorras con la inscripción «Flávio Bolsonaro 2026», al sostener que el objetivo era «rescatar» el país y «defender la democracia».

El parlamentario aparece en las encuestas de intención de voto como el principal rival de Lula para las elecciones de octubre de 2026, comicios a los que el actual mandatario ya anunció que pretende postularse para intentar un cuarto mandato como jefe de Estado.

Las manifestaciones, convocadas en al menos veinte de las 27 capitales del país bajo el lema «Acorda Brasil» («Despierta Brasil»), se extendieron desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer. Una de las principales consignas, «Fuera, Lula, Moraes y Toffoli», apuntó directamente al presidente y a los jueces Alexandre de Moraes y José Antonio Dias Toffoli, este último mencionado recientemente en denuncias sobre supuestos fraudes bancarios, lo que alimentó aún más las críticas de los manifestantes.

​Encuentro en São Paulo

La mayor participación se registró en São Paulo, aunque la asistencia fue menor en comparación con otras convocatorias anteriores de la derecha. De acuerdo con el grupo Monitor de Debate Político del Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento (Cebrap), unas 20.400 personas se concentraron en la emblemática Avenida Paulista, tradicional punto de movilización política en la ciudad.

Entre los asistentes estuvieron los gobernadores de Minas Gerais y Goiás, Romeu Zema y Ronaldo Caiado, considerados también posibles candidatos presidenciales de la derecha, así como diputados regionales y parlamentarios federales.

En Río de Janeiro, la icónica playa de Copacabana, bastión de la derecha en la ciudad, reunió a unas 4.600 personas, según los datos del Cebrap. Una escena más reducida se vio en Brasilia, en las inmediaciones del Museo de la República, donde apenas un centenar de asistentes acudió al acto.

​En la capital federal, el senador Rogério Marinho, líder de la oposición en el Congreso, afirmó que el actual Gobierno ha vulnerado principios democráticos y acusó al Ejecutivo de «acabar con la Constitución y los derechos de los brasileños», reforzando el tono de confrontación institucional que marcó la jornada.