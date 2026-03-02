El comandante del Ejército de Paraguay, general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, quien encabezará la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) —foro que agrupa a 23 fuerzas militares de la región— durante 2026 y 2027, defendió el trabajo coordinado ante desafíos transfronterizos como el crimen organizado, en entrevista con EFE.

«Tenemos que trabajar todos juntos para que los problemas comunes, que no conocen de frontera, podamos hacerle frente», declaró Rodríguez Sosa, quien entre el 23 y 27 de febrero recibió a homólogos regionales, incluido el jefe del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de EE. UU., general Joseph Ryan.

Origen e intercambio en la CEA

La CEA, originada en 1960 en Fuerte Amador (Panamá) y formalizada en 1965, es presidida por Paraguay por primera vez en sus 66 años, bajo el lema «Desafíos multidimensionales para la defensa y la seguridad estratégica». «Este es el foro donde uno se reúne con pares para presentar problemas y soluciones, articular programas, ejercicios conjuntos e incluso operaciones reales», explicó el jefe castrense.

Otro eje de cooperación es el equipamiento: «La fortaleza de un Ejército puede paliar las debilidades o puntos flacos de otro», destacó Rodríguez Sosa, refiriéndose a transferencias de armamento y tecnología durante procesos de modernización.

Retos multidimensionales

Entre las preocupaciones compartidas, el comandante paraguayo priorizó el crimen organizado transnacional —con crecientes recursos, armamento y tecnología—, lavado de dinero, flujos migratorios irregulares y protección ambiental. «Esa es la principal preocupación y todo lo que conlleva», sentenció, enfatizando la paz como base del desarrollo: «Al fortalecerse la confianza entre Ejércitos, la posibilidad de conflictos convencionales está muy lejos. Estamos trabajando en la paz y qué podemos hacer como militares en ella».

Para su presidencia rotatoria, Paraguay programó seis conferencias especializadas: la primera en marzo sobre crimen organizado (EE. UU.), julio en Honduras, octubre en Portugal; Colombia, Brasil y Uruguay en 2027. Además, seis comités abordarán ciberdefensa, integración, tecnologías emergentes, crisis político-sociales, escasez de recursos, migración irregular y narcotráfico.

Honduras asumirá el liderazgo en 2028-2029. Miembros: Brasil, Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, EE. UU., Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Observadores: Panamá, España, Portugal.