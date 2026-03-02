La senadora colombiana Paloma Valencia, favorita en la consulta presidencial de la derecha con 39,8% según el Centro Nacional de Consultoría (CNC), aseguró que su campaña no se dejará intimidar por la violencia durante un acto en Bogotá, a pocas cuadras del lugar donde fue asesinado su copartidario Miguel Uribe Turbay.

Valencia, del partido uribista Centro Democrático, realizó este mitin en la recta final hacia las elecciones del 8 de marzo —donde se elegirán senadores, representantes y tres precandidatos presidenciales por centro, izquierda y derecha—. «Uno no se puede sentir seguro cuando asesinan a uno de sus compañeros. Claro que no hay garantías, pero nosotros no nos vamos a dejar de los violentos», declaró a EFE durante un recorrido por el barrio Hayuelos (oeste capitalino), donde conversó con vendedores ambulantes, repartió volantes y recibió apoyo.

Fue su último acto público antes de la restricción electoral que desde este lunes limita actividades políticas a recintos cerrados. El lugar queda cerca del sitio donde el 7 de junio de 2025 herido a tiros el senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), quien falleció el 11 de agosto tras dos meses hospitalizado. Por el magnicidio, la Policía detuvo a nueve personas —incluido el menor que disparó— y apunta a la disidencia Segunda Marquetalia de las FARC (líder: alias Iván Márquez).

En encuestas CNC para revista Cambio, Valencia lidera la consulta de derecha (39,8%), pero ocupa el quinto lugar en intención presidencial para el 31 de mayo (4,1%), detrás de Iván Cepeda (izquierda), Abelardo de la Espriella (ultraderecha), Claudia López (centro-izquierda) y Sergio Fajardo (centro).

Durante la caminata, centró su mensaje en mujeres trabajadoras informales: «La gran mayoría de vendedores ambulantes son mujeres. Tenemos que acompañarlas con crédito barato y oportunidades». Agregó: «Yo no soy feminista, yo creo que tenemos que entender que el rostro de la pobreza en Colombia es una mujer y que el Estado tiene que acompañarla».