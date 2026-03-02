El asedio petrolero de Washington a Cuba cumple este domingo un mes, con una crisis humanitaria en gestación, gasolineras desabastecidas, hospitales sin medicinas, transporte colapsado, precios de alimentos disparados y el Ejército recogiendo basura de emergencia.

El Coordinador Residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, alertó esta semana del riesgo de «crisis humanitaria», mientras el alto comisionado para Derechos Humanos, Volker Turk, calificó el bloqueo como contrario al derecho internacional y «empujando al país al borde del colapso».

Paralización generalizada

La parálisis afecta todos los sectores: grandes hoteleras españolas como Meliá e Iberostar han cerrado instalaciones; la minera canadiense Sherritt detuvo extracción de níquel y cobalto por falta de combustible. Una encuesta de Auge revela que el 78% de mipymes privadas reporta caídas en ventas, con impacto «sistémico».

El experto Jorge Piñón (Universidad de Texas) advirtió que sin más petróleo, Cuba agotaría reservas estratégicas en marzo. Desde el inicio del asedio, solo un tanquero exterior ha llegado.

Ayuda humanitaria y alivio parcial

México lidera envíos con 1.200 toneladas de alimentos este sábado en La Habana; Canadá, Chile y España mostraron solidaridad. Paralelamente, EE. UU. abrió una vía limitada: isotanques con diésel desde Miami, México y Colombia ya llegan para el sector privado cubano, aunque insuficiente ya que la isla cubre solo un tercio de su demanda con crudo nacional no refinado.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró que el «camino adelante» pasa por reformas económicas en Cuba.

Incidente de la lancha rápida

El miércoles, la Guardafronteras cubana abatió a cuatro personas de una lancha rápida con matrícula de Florida que entró en aguas territoriales e abrió fuego al ser detenida. La Habana calificó el hecho como «intento de infiltración terrorista»: la embarcación llevaba 10 cubanoamericanos (6 heridos), 14 rifles de asalto, 11 pistolas, 13.000 balas y equipamiento militar.

Rumores de contactos bilaterales

Medios como Axios y Miami Herald reportaron contactos entre Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto de Raúl Castro y jefe de su seguridad personal—. Se hablaría de reformas económicas graduales y retiro escalonado de sanciones, alineado con declaraciones de Donald Trump sobre negociaciones, aunque La Habana lo niega.

Analistas consultados por EFE ven verosimilitud en los contactos, pero dudan de su institucionalidad y no descartan opciones militares como en Venezuela e Irán.