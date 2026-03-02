Familiares despidieron este domingo a las 22 personas fallecidas en el accidente de un avión militar de carga Hércules de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB, Fuerza Aérea Boliviana), ocurrido el viernes al salirse de pista en el aeropuerto internacional de El Alto, segunda ciudad más poblada del país.

Algunos realizan velorios en El Alto, mientras otros trasladan cuerpos a sus comunidades originarias. «Son mi papá, mi esposa y mi bebé, los perdí en el accidente del avión», relató a EFE Iván Quispe, velando a Silvano Quispe, Gabriela Condori y su nieto en la ciudad. El viernes, su padre recogió a la familia en Costanera cuando el avión —procedente de Santa Cruz— recorrió un kilómetro hasta la terminal, destruyendo 15 vehículos.

El maestro de química Kurt Levi Huayta también pereció conduciendo por esa avenida. «Lo llamé porque el director lo buscaba; nunca vio mi mensaje», contó su hermano Yuri Huayta. Deja cuatro hijos huérfanos y será enterrado en Pacajes (La Paz).

Misa y llamado del obispo

Monseñor Giovanni Arana, obispo de El Alto, ofició misa en el sitio del siniestro para despedir fallecidos y orar por 37 heridos. «Manifestamos cercanía a quienes perdieron seres queridos; la vida es pasajera, hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde», declaró en rueda de prensa.

Arana condenó la sustracción de billetes esparcidos —la aeronave transportaba dinero significativo—: «Como los billetes, se esparció la indiferencia. Entiendo las necesidades de los pobres, pero no debe enceguecernos ante el sufrimiento ajeno». La eucaristía contó con familiares, militares y policías resguardando la zona.

Controversia por el dinero y detenidos

Imágenes mostraron personas recogiendo billetes, dispersadas por bomberos con agua y Policía con gases lacrimógenos. El Gobierno reportó 51 detenidos, a presentarse ante jueces por asociación delictuosa, daño a bienes estatales y otros delitos. Fiscalía y Ejecutivo confirman 22 muertos, 37 heridos.

El presidente Luis Arce Catacora declaró tres días de duelo nacional por las víctimas.