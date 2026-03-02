En horas de la mañana de este sábado, Wilmer Mata Silva, alias «El Galleta», resultó abatido durante un intenso enfrentamiento a tiros contra comisiones del CONAS de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de PoliMiranda (IAPEM).

El hecho ocurrió en el sector El Sapo Gambú, municipio Acevedo del estado Miranda, como respuesta a múltiples denuncias recibidas por parte de la ciudadanía sobre la presencia de varios delincuentes en la zona. «El Galleta» formaba parte de la banda liderada por «El Jeiber», organización criminal dedicada a actividades como secuestros, homicidios y extorsiones, según información preliminar de las autoridades.

Durante el procedimiento, los funcionarios incautaron una pistola calibre .380 junto con varias municiones de diferentes calibres. No se reportan heridos entre el personal policial ni daños colaterales en la zona.

El caso ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y el debido proceso legal.