La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo comenzó este domingo su nueva ruta directa entre Medellín y Caracas con tres frecuencias semanales (domingos, martes y viernes), reforzando la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela tras la suspensión por tensiones con Estados Unidos.

«Wingo anuncia el inicio de operación de su ruta Medellín-Caracas como parte de su apuesta por contribuir a una conectividad cada vez más sólida entre Colombia y Venezuela», señaló la compañía en comunicado. Se consolida como la única aerolínea colombiana con vuelos directos a Caracas desde dos ciudades: complementa el enlace Bogotá-Caracas reanudado el 16 de enero.

Expansión y contexto de reapertura

Wingo prevé vuelos diarios Bogotá-Caracas desde abril, incrementando capacidad en un mercado clave. «Este crecimiento representa nuestra apuesta por sostener una conectividad accesible, con un modelo low cost que permite que más personas puedan reencontrarse y mantenerse conectadas», afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación.

Los vuelos se suspendieron a fines de noviembre por recomendación de la FAA de extremar precauciones sobre Venezuela, lo que llevó a restricciones locales. Recientemente, Latam Colombia retomó Bogotá-Caracas en febrero (diarios desde abril) y Avianca reinició el 12 de febrero con frecuencia diaria.

La ruta Medellín-Caracas dinamiza viajes familiares, comercio y turismo entre las naciones vecinas.