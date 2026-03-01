Durante un despliegue de una comisión mixta policial-militar en el sector Tres Esquinas, municipio Trujillo, estado de igual nombre, cayó abatido un integrante de la banda criminal fundada por Álvaro Montilla (El Loro). Detalles del procedimiento fueron ventilados en la cuenta Instagram de la policía del estado Trujillo.

Los funcionarios avistaron al sujeto, quien al notar la presencia de la comisión ingresó a una vivienda tomando un grupo familiar de rehenes, bajo amenazas.

Ya dentro de la vivienda ubicada en el sector Tres Esquinas, el sujeto desenfundó un arma de fuego disparando contra los efectivos policiales, quienes procedieron a “hacer uso progresivo y diferenciado de las armas, resguardando la integridad de la familia y logrando la intervención legal del mismo”, narra el reporte.

El sujeto quedó identificado como Morón J quien era integrante activo del grupo estructurado de delincuencia organizada El Loro y estaba solicitado por varios delitos, el más reciente, un homicidio acontecido el mes de enero en el municipio Trujillo. El hombre fue trasladado al Hospital Central de Trujillo, donde falleció posterior a su ingreso.

Al momento de la inspección de sus pertenencias fueron colectados elementos de interés criminalístico tales como un arma de fuego, Pietro Beretta, calibre 9 mm, seriales devastados.

En otra interacción del cuerpo policial, se informa sobre la entrega de una unidad vehicular destinada a la Brigada de Orden Público y Seguridad Ciudadana.

“La modernización y ampliación de la flota no solo permitirá una mayor presencia policial en las calles, sino que también facilitará el trabajo de los agentes, quienes podrán desplazarse con mayor rapidez y eficiencia”, reseña Politrujillo en su Instagram con un video del vehículo.