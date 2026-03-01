05/07/2016 eln. Un soldado ha muerto y tres han resultado heridos a causa de un ataque perpetrado por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquía, norte de Colombia, según han informado las Fuerzas Armadas en un comunicado. POLITICA COLOMBIA SOCIEDAD REUTERS

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano anunció este domingo un cese unilateral del fuego del 7 al 10 de marzo con motivo de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 8 de marzo en Colombia.

«El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral realizando un cese al fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo», informó ELN en un comunicado.

La guerrilla instó a «toda su fuerza combatiente» a no realizar operaciones militares ofensivas a las Fuerzas Armadas del Estado.

La organización especificó que el cese al fuego se iniciará a las 00:00 horas del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del 10 de marzo.

El Ejército de Liberación Nacional es una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela.

Según entidades defensoras de los derechos humanos, ha provocado desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.

En términos de desplazamientos, forzaron en 2025 la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, según datos del informe anual de la ONU para los Derechos Humanos.

