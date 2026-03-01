El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con golpear Irán con «una fuerza nunca antes vista» si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EE. UU. e Israel en venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí.

A través de la red social Truth, el republicano reaccionó a las amenazas del régimen iraní de las últimas horas, después de que Irán confirmara este domingo la muerte del líder supremo de la República Islámica en la operación militar de EE.UU. e Israel.

«Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen los golpearemos con una fuerza nunca antes vista», dice el mensaje de Trump.

La advertencia llegó poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, en venganza por la muerte del ayatolá, según una publicación en X de Tasnim, agencia vinculada con el brazo armado del régimen iraní.

El Ejército israelí informó mientras en un comunicado de una nueva oleada de misiles contra Israel y pidió a la población quedarse en lugares seguros hasta nueva orden, sin dar más detalles.

La cadena catarí Al Jazeera reportó por su parte explosiones en Doha, Kuwait y Dubai.

«Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja. Les asestaremos golpes tan terribles que implorarán clemencia», dijo el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado por la agencia IRNA.

Desde los ataques conjuntos del sábado de EE. UU. e Israel contra Irán, el país persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.