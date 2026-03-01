Ante el nuevo panorama económico y productivo que atraviesa Venezuela, las diferentes universidades desde ya buscan impartir conocimiento en diferentes áreas, enfocándose principalmente en el área energética y de petróleo como una potencial fuente de empleo en todo el territorio.

El rector de la Universidad Central de Venezuela,Víctor Rago, señaló que esperan que haya un incremento en la matrícula de la escuela de Ingeniería de Petróleo y otras facultades vinculadas a áreas de minería o geofísica.

Durante un foro económico, Rago aseguró que mantienen vínculos con empresas como Chevron y la estatal PDVSA y esperan ampliar los acuerdos de cooperación con otras empresas nacionales e internacionales ofreciendo sus laboratorios, conocimientos y estructuras para los diferentes proyectos.

«La universidad en este momento está desarrollando una política que la conduzca eventualmente a la participación en forma más directa en la actividad petrolera, en la actividad energética en general y en otros ámbitos de la actividad productiva (…) Estamos repensando la universidad de tal suerte que se pueda desempeñar un papel mucho más activo y primario en las dinámicas económicas reales», detalló el rector de la UCV.

Por su parte, María Isabel Guinand, rectora de la Universidad Metropolitana (UNIMET) recordó la trayectoria histórica que ha tenido la casa de estudios en la formación de especialistas en la carrera de Ingeniería Química y afirmó que esperan reactivar las ofertas en maestría en el área petrolera y gasífera para el próximo trimestre.

«Aperturamos la posibilidad de dar formación especializada y actualizada con todos los temas de la cadena de valor, de sostenibilidad y que pueda dar respuesta a todas esas necesidades que requiere el sector productivo del país, acompaña de los cursos de extensión, los foros y de todo lo que eventualmente la universidad pueda ofertar», comentó.

Guinand también aseveró que también tienen a disposición sus instalaciones para entablar mesas de negociación, debate y trabajo de numerosas actividades relacionadas.