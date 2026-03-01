La estabilidad de uno de los centros de conexión aérea más importantes del mundo se vio sacudida este domingo, tras reportes iniciales que indican el impacto de un misil balístico o un vehículo aéreo no tripulado (dron) de origen iraní contra las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB).

Desarrollo de los hechos

Minutos después del incidente, imágenes y material audiovisual comenzaron a circular de forma masiva en redes sociales. En los registros se observa una densa columna de humo elevándose sobre una de las terminales principales, mientras el sonido de las alarmas de incendio domina el ambiente. Los videos captan momentos de tensión durante la evacuación de pasajeros y personal civil que se encontraba en el recinto al momento de la detonación.

Balance de víctimas y daños

La Oficina de Prensa de Dubai ha emitido un comunicado preliminar confirmando que, hasta el momento, cuatro personas han resultado heridas. Si bien los equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona cero, las autoridades aún no han divulgado un balance oficial detallado sobre la magnitud de los daños estructurales en la terminal afectada.

Otros objetivos alcanzados

De manera simultánea, se han recibido informes sobre un ataque dirigido contra un renombrado complejo hotelero de la ciudad. La zona ha sido acordonada por las fuerzas de seguridad para evaluar los riesgos y posibles víctimas adicionales en este segundo punto de impacto.

Las operaciones aeroportuarias permanecen bajo estricta vigilancia mientras la comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de esta situación en el Golfo Pérsico.